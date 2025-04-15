Вільям, принц Уельський

Принц Уельський відвідав школу Свободи в Таллінні, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від війни.
Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у депортації принца Гаррі зі США, незважаючи на перевірку законності його перебування. За словами президента, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".
Принц Чарльз дав Меган Маркл прізвисько "Вольфрам" через її стійкий характер та непохитність. Це було знаком поваги та способом привітати її в королівській родині.
Принцеса Уельська повідомила про свій стан після повернення до лікарні Марсдена. Кетрін подякувала медперсоналу за турботу і
висловила оптимізм щодо майбутнього.
Принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з 43-річчям, опублікувавши зворушливе послання та нову фотографію. Він відзначив її силу духу
протягом останнього року, коли вона боролася з раком.
Букінгемський палац повідомив про позитивну динаміку лікування раку у короля Чарльза. У 2025 році Чарльз планує відновити повну
програму державних обов'язків, включаючи закордонні візити.
Принцеса Вельська Кетрін відвідала Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі після завершення хіміотерапії. Це її перший
великий публічний захід за останні 8 місяців після діагностування раку.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше повернулася до роботи після завершення лікування від раку. Вона зустрілася з командою
Центру раннього розвитку дитини у Віндзорському замку для обговорення свого проєкту.
Пілот британських ВПС загинув у катастрофі літака "Спітфайр", що призвело до тимчасового призупинення польоту у пам'ять про "битву
за Британію".