Красноград

Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать
такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.
Еще 51 населенный пункт в Украине, в том числе 7 городов и 44 села, будет переименован в рамках процесса деколонизации.
Четыре человека получили ранения в Харьковской области в результате российских обстрелов около 15 населенных пунктов.
Трем подросткам в возрасте 15-16 лет сообщено о подозрении за избиение до смерти 62-летнего мужчины в парке в Краснограде и съемку
этого на видео.
Харьковская область планирует восстановить традиционную очную форму обучения с 1 сентября 2024 года, начиная с Лозовского и
Красноградского районов.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка в Украине приостановила проведение экзаменов на знание языка в связи с
техническими работами в экзаменационной системе, о возобновлении тестирования будет сообщено дополнительно.