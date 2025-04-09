Красноград

Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция

Трем подросткам в возрасте 15-16 лет сообщено о подозрении за избиение до смерти 62-летнего мужчины в парке в Краснограде и съемку этого на видео.