На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года
Киев • УНН
Харьковская область планирует восстановить традиционную очную форму обучения с 1 сентября 2024 года, начиная с Лозовского и Красноградского районов.
На Харьковщине с 1 сентября 2024 года планируют восстановить традиционную форму обучения. Прежде всего - в Лозовском и Красноградском районах. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
С 1 сентября этого года в Харьковской области планируется восстановление офлайн обучения в громадах, где ситуация с безопасностью позволяет проведение занятий в обычном режиме. В первую очередь эта инициатива рассматривается для Лозовского и Красноградского районов.
Соответственно предполагается необходимость создания укрытий для всех учебных заведений области - их количество составляет 1084.
Для обеспечения этих мероприятий планируется привлечение средств как международных партнеров, так государственных и местных ресурсов.
Добавим
Важно отметить, что вопрос о проведении офлайн обучения возможен только там, где позволяет ситуация с безопасностью, а также созданы все необходимые условия для проведения обучения.
На Харьковщине офлайн обучение будет проходить в укрытиях - глава ОВА11 августа 2023, 09:53 • 723527 просмотров
На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года
Харьковская область планирует восстановить традиционную очную форму обучения с 1 сентября 2024 года, начиная с Лозовского и Красноградского районов.
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