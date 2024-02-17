На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года

На Харьковщине с 1 сентября 2024 года планируют восстановить традиционную форму обучения. Прежде всего - в Лозовском и Красноградском районах. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

С 1 сентября этого года в Харьковской области планируется восстановление офлайн обучения в громадах, где ситуация с безопасностью позволяет проведение занятий в обычном режиме. В первую очередь эта инициатива рассматривается для Лозовского и Красноградского районов.

Соответственно предполагается необходимость создания укрытий для всех учебных заведений области - их количество составляет 1084.

Для обеспечения этих мероприятий планируется привлечение средств как международных партнеров, так государственных и местных ресурсов.

Добавим

Важно отметить, что вопрос о проведении офлайн обучения возможен только там, где позволяет ситуация с безопасностью, а также созданы все необходимые условия для проведения обучения.

На Харьковщине офлайн обучение будет проходить в укрытиях - глава ОВА