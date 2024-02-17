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На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года

На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 01:23  •  3706 просмотра

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Харьковская область планирует восстановить традиционную очную форму обучения с 1 сентября 2024 года, начиная с Лозовского и Красноградского районов.

На Харьковщине с 1 сентября 2024 года планируют восстановить традиционную форму обучения. Прежде всего - в Лозовском и Красноградском районах. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

С 1 сентября этого года в Харьковской области планируется восстановление офлайн обучения в громадах, где ситуация с безопасностью позволяет проведение занятий в обычном режиме. В первую очередь эта инициатива рассматривается для Лозовского и Красноградского районов.

Соответственно предполагается необходимость создания укрытий для всех учебных заведений области - их количество составляет 1084.

Для обеспечения этих мероприятий планируется привлечение средств как международных партнеров, так государственных и местных ресурсов.

Добавим

Важно отметить, что вопрос о проведении офлайн обучения возможен только там, где позволяет ситуация с безопасностью, а также созданы все необходимые условия для проведения обучения.

На Харьковщине офлайн обучение будет проходить в укрытиях - глава ОВА11 августа 2023, 09:53 • 723527 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
lozovaЛозова
krasnogradКрасноград
kharkivХарьков
На Харківщині планують відновити офлайн навчання з 1 вересня 2024 року
Kharkiv region plans to resume offline education on September 1, 2024
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На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года

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