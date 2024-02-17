На Харківщині планують відновити офлайн навчання з 1 вересня 2024 року
Київ • УНН
Харківська область планує відновити традиційну очну форму навчання з 1 вересня 2024 року, починаючи з Лозівського та Красноградського районів.
На Харківщині з 1 вересня 2024 року планують відновити традиційну форму навчання. Насамперед – у Лозівському та Красноградському районах. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
З 1 вересня цього року в Харківській області планується відновлення офлайн навчання у громадах, де безпекова ситуація дозволяє проведення занять у звичайному режимі. Першочергово ця ініціатива розглядається для Лозівського та Красноградського районів.
Відповідно передбачається необхідність створення укриттів для всіх закладів освіти області - їх кількість становить 1084.
Для забезпечення цих заходів планується залучення коштів як міжнародних партнерів, так державних і місцевих ресурсів.
Додамо
Важливо відзначити, що питання щодо проведення офлайн навчання можливе лише там, де дозволяє безпекова ситуація, а також створені всі необхідні умови для проведення навчання.
На Харківщині офлайн навчання буде проходитись в укриттях - голова ОВА11.08.23, 12:53 • 723700 переглядiв