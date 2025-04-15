Красноград

Троє підлітків до смерті побили чоловіка у парку на Харківщині, знімаючи відео - поліція

Трьом підліткам у віці 15-16 років повідомлено про підозру за побиття до смерті 62-річного чоловіка в парку в Краснограді та зйомку цього на відео.