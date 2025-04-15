Красноград

Україна планує перейменувати 7 районів, 15 міст, 54 селища та 267 сіл у рамках деколонізації, зокрема перейменувати такі великі міста, як Новомосковськ на Самар, Первомайськ на Сокологорськ та Червоноград на Шептицький.
Ще 51 населений пункт в Україні, зокрема 7 міст і 44 села, буде перейменовано в рамках процесу деколонізації.
Чотири людини отримали поранення у Харківській області внаслідок російських обстрілів близько 15 населених пунктів.
Трьом підліткам у віці 15-16 років повідомлено про підозру за побиття до смерті 62-річного чоловіка в парку в Краснограді та
зйомку цього на відео.
Харківська область планує відновити традиційну очну форму навчання з 1 вересня 2024 року, починаючи з Лозівського та Красноградського районів.
Національна комісія зі стандартів державної мови в Україні призупинила проведення іспитів на знання мови у зв'язку з технічними
роботами в екзаменаційній системі, про відновлення тестування буде повідомлено додатково.