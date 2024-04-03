Без Ватутино, Северодонецка и Дружбы: в Украине переименуют еще более 50 населенных пунктов

В Украине продолжается переименование городов и сел в рамках деколонизации. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, вскоре будет переименован еще 51 населенный пункт, передает УНН.

По словам Лозинского, речь идет о 7 городах и 44 селах/поселках.

В частности среди населенных пунктов, которые получат новые названия:

Першотравенск (Днепропетровская область) - Шахтерское

Красноград (Харьковская область) - Берестин

Первомайский (Харьковская область) - Златополь

Первомайск (Луганская область) -Сокологорск

Ватутино (Черкасская область) - Багачево

Дружба (Сумская область) - Журавское

Северодонецк (Луганщина) - Северодонецк.

Добавим

Нардеп заверил, что жителям населенных пунктов, которые были переименованы, не надо ничего менять.

"Все документы действительны. Не надо идти в ЦПАУ, стоять в очередях", - заверил Лозинский.

Также он опроверг информацию о значительных расходах на переименование во время войны.