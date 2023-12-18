Нацкомиссия по стандартам государственного языка приостанавливает экзамены на знание украинского

Национальная комиссия по стандартам государственного языка временно не будет проводить экзаменов на уровень владения украинским языком. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по стандартам государственного языка, передает УНН.

Детали

В связи с проведением технических работ в информационно-коммуникационной системе "Экзаменационная система для проведения экзаменов на уровень владения государственным языком" Национальная комиссия по стандартам государственного языка объявляет с 19 декабря 2023 года перерыв в проведении экзаменов на уровень владения государственным языком. - говорится в заметке.

Отмечается, что о возобновлении работы информационно-коммуникационной системы "Экзаменационная система для проведения экзаменов на уровень владения государственным языком" Нацкомиссия сообщит дополнительно.

Напомним,

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