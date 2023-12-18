Нацкомиссия по стандартам государственного языка приостанавливает экзамены на знание украинского
Национальная комиссия по стандартам государственного языка в Украине приостановила проведение экзаменов на знание языка в связи с техническими работами в экзаменационной системе, о возобновлении тестирования будет сообщено дополнительно.
Зеленский назначил Сандыгу госуполномоченным АМКУ: что известно
Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Максима Сандыгу, который до этого занимал должность заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации.
Силы обороны протестировали новые дальнобойные дроны украинского производства Scythe
Украинские военные испытали новый БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью полета до 750 км и потенциальной полезной нагрузкой 70 кг, с планами увеличить производство до 500 единиц ежемесячно.
"Жила сама по себе": Главнокомандующий ВСУ раскритиковал старую систему тылового обеспечения
Залужный отметил, что поддерживает слова министра Рустема Умерова, что "система тылового обеспечения, которая действовала, - не выдерживала никакой критики и жила сама по себе где-то на другой планете".
Качественные закупки и отсутствие коррупции: Залужный о задачах Госоператора тыла
Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, очертил ожидания от нового Государственного логистического оператора: искоренение коррупции, обеспечение качественного снабжения войск и совершенствование процессов закупок.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: суд оставил в силе залог в более 4,99 млн грн судье Глиняному
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе залог в более 4,99 млн грн судье Глиняному, которого подозревают в получении взятки.
Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" не планируется
Киевский метрополитен не будет закрывать линию "Почайна - Тараса Шевченко" на плановые ремонты; постоянный мониторинг гарантирует, что срочных ремонтных работ не понадобится.
Совет ЕС принял 12-й пакет санкций против россии, включающий запрет на импорт алмазов
Совет ЕС официально принял 12-й пакет санкций против россии, который включает запрет на российские алмазы и дальнейшие ограничения на импорт.
"Укрзализныця" назначила праздничный "Рождественский экспресс" в Киеве и Львове
"Укрзализныця" запускает ретро-паровоз "Рождественский экспресс" в Киеве и Львове на 23, 24, 30 и 31 декабря, билеты на который можно приобрести в мобильном приложении.
Оккупанты ударили по Херсону из артиллерии, есть погибший
Российские военные нанесли удар по частному предприятию в Херсоне, в результате чего погиб 40-летний охранник.