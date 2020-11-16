Привычная жизнь вернется следующей зимой - прогноз разработчика вакцины

На прошлой неделе компании BioNTech и Pfizer заявили, что по предварительному анализу, их вакцина может защитить более 90% людей от заражения COVID-19.

Профессор Шахин считает, что вакцина, вероятно, может уменьшить передачу вируса вдвое.

"Я убежден, что передача заболевания между людьми уменьшится с помощью такой высокоэффективной вакцины - возможно, не на 90%, а на 50% - но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому уменьшению распространения пандемии", - отметил разработчик.

После объявления об успехе первой эффективной вакцины в мире профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл сказал, что к весне жизнь может нормализоваться. Однако профессор Шахин убежден, что это займет больше времени.

Если все будет продолжаться хорошо, по его словам, вакцину начнут поставлять в "конце этого - начале следующего года". Целью была поставка более 300 млн доз по всему миру до апреля следующего года, сказал он, что "может нам только позволить начать воздействовать на болезнь".

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Он отметил, что большее влияние состоится позже, добавив: "Лето нам поможет, поскольку уровень заражения летом снизится. И что очень важно, это то, что мы получим высокий уровень вакцинации или к осени, или к зиме следующего года".

Профессор Шахин подчеркнул: очень важно, чтобы все программы иммунизации были завершены к осени следующего года.

Сколько продлится иммунитет после введения второй дозы вакцины, пока неизвестно.

Угур Шахин также отметил, что "основным побочным эффектом" вакцины, который наблюдали, была легкая и умеренная боль в месте инъекции в течение нескольких дней, тогда как у некоторых участников наблюдалась легкая и умеренная температура в течение этого времени. "Мы не видели никаких других серьезных побочных эффектов, которые могли бы привести к паузе или прекращению исследований", - добавил он.

Вакцина компании BioNTech является одной из 11 других, которые сейчас находятся на завершающей стадии тестирования.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не получит вакцину от COVID-19 раньше 2021 года, ведь в мире до сих пор нет ни одной вакцины, в лучшем случае она появится в декабре.

ВОЗ прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19, в количестве, эквивалентном 20% населения, во втором квартале 2021 года.