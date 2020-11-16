Звичне життя повернеться наступної зими - прогноз розробника вакцини

Минулого тижня компанії BioNTech та Pfizer заявили, що за попереднім аналізом, їхня вакцина може захистити понад 90% людей від зараження COVID-19.

Професор Шахін вважає, що вакцина, ймовірно, може зменшити передачу вірусу вдвічі.

"Я переконаний, що передача захворювання між людьми зменшиться за допомогою такої високоефективної вакцини — можливо, не на 90%, а на 50% - але ми не повинні забувати, що навіть це може призвести до різкого зменшення поширення пандемії", - зазначив розробник.

Після оголошення про успіх першої ефективної вакцини у світі професор медицини Оксфордського університету Джон Белл сказав, що до весни життя може нормалізуватися. Однак професор Шахін переконаний, що це займе більше часу.

Якщо все продовжуватиметься добре, за його словами, вакцину почнуть постачати в "кінці цього — на початку наступного року". Метою було постачання понад 300 мільйонів доз по всьому світу до квітня наступного року, сказав він, що "може нам лише дозволити почати впливати на хворобу".

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Він зазначив, що більший вплив відбудеться пізніше, додавши: "Літо нам допоможе, оскільки рівень зараження влітку знизиться. І що надзвичайно важливо це те, що ми отримаємо високий рівень вакцинації або до осені, або до зими наступного року".

Професор Шахін наголосив: дуже важливо, щоб усі програми імунізації були завершені до осені наступного року.

Скільки триватиме імунітет після введення другої дози вакцини, поки невідомо.

Угур Шахін також зазначив, що "основним побічними ефектами" вакцини, який спостерігали, були легкий та помірний біль у місці ін'єкції протягом декількох днів, тоді як у деяких учасників спостерігалася легка та помірна температура впродовж цього часу. "Ми не бачили жодних інших серйозних побічних ефектів, які могли б призвести до паузи або припинення досліджень", - додав він.

Вакцина компанії BioNTech є однією з 11 інших, які зараз перебувають на завершальній стадії тестування.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не отримає вакцину від COVID-19 раніше 2021 року, адже в світі досі немає жодної вакцини, в найкращому випадку вона з’явиться у грудні.

ВООЗ прогнозує, що Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19, у кількості, еквівалентній 20% населення, у другому кварталі 2021 року.