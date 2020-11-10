Німецький розробник запевнив, що ціна на вакцину від COVID-19 буде нижчою за ринкову
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вартість вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, яку розробляють американська фармацевтична компанія Pfizer та німецька біотехнологічна компанія BioNTech, буде нижчою за ринкову. Про це повідомив стратегічний керівник BioNTech Раян Річардсон, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Ми намагались застосовувати збалансований підхід, який визнає, що інновації вимагають капіталу та інвестицій, тому ми плануємо встановити ціну на нашу вакцину значно нижчу типових ринкових ставок, що відображає ситуацію, у якій ми перебуваємо, і з метою забезпечити широкий доступ…", - сказав Річардсон.
Також він наголосив, що сподівається, що у деяких регіонах світу існуватимуть диференційовані ціни.
Нагадаємо, американська фармацевтична компанія Pfizer та німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19.