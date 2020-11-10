Немецкий разработчик заверил, что цена на вакцину от COVID-19 будет ниже рыночной
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Стоимость вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую разрабатывают американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech, будет ниже рыночной. Об этом сообщил стратегический руководитель BioNTech Райан Ричардсон, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы пытались применять сбалансированный подход, который признает, что инновации требуют капитала и инвестиций, поэтому мы планируем установить цену на нашу вакцину значительно ниже обычных рыночных ставок, что отражает ситуацию, в которой мы находимся, и с целью обеспечить широкий доступ...", - сказал Ричардсон.
Также он отметил, что надеется, что в некоторых регионах мира будут существовать дифференцированные цены.
Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.