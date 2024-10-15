Звезда «Острых козырьков» и «Игры престолов» Эйден Гиллен снялся снялся в фильме Сергея Лавренюка «Дуэль»

Ирландский актер Эйден Гиллен, известный по ролям в сериалах «Острые козырьки» и «Игра престолов», снялся в фильме «Дуэль», одним из сопродюсеров которого является украинский продюсер Сергей Лавренюк.

Об этом сообщает YULA Company, передает УНН.

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Отмечается, что фильм «Дуэль» - исторический триллер, созданный в польско-ирландско-украинском сопроизводстве, который основан на реальных событиях и рассказывает о польском пианисте, которого арестовывают после российского вторжения в восточную Польшу в 1939 году. Одним из сопродюсеров фильма выступил украинский продюсер Сергей Лавренюк.

Это особенно волнительно, поскольку мы документируем такой важный период в истории Польши и Европы... Мы стремимся представить вам эпическую, захватывающую и очень напряженную драму. Этот проект важен из-за событий прошлого, которые и сегодня громко отзываются