Звезда «Острых козырьков» и «Игры престолов» Эйден Гиллен снялся снялся в фильме Сергея Лавренюка «Дуэль»
Киев • УНН
Звезда «Игры престолов» Эйден Гиллен сыграл в историческом триллере «Дуэль», сопродюсером которого является Сергей Лавренюк. В фильме также задействованы украинские актеры и специалисты, премьера запланирована на 2025 год.
Ирландский актер Эйден Гиллен, известный по ролям в сериалах «Острые козырьки» и «Игра престолов», снялся в фильме «Дуэль», одним из сопродюсеров которого является украинский продюсер Сергей Лавренюк.
Об этом сообщает YULA Company, передает УНН.
Детали
Известный ирландский актер Эйден Гиллен, звезда популярных сериалов «Острые козырьки» и «Игра престолов», сыграл одну из главных ролей в масштабном международном кинопроекте под названием «Дуэль
Отмечается, что фильм «Дуэль» - исторический триллер, созданный в польско-ирландско-украинском сопроизводстве, который основан на реальных событиях и рассказывает о польском пианисте, которого арестовывают после российского вторжения в восточную Польшу в 1939 году. Одним из сопродюсеров фильма выступил украинский продюсер Сергей Лавренюк.
Это особенно волнительно, поскольку мы документируем такой важный период в истории Польши и Европы... Мы стремимся представить вам эпическую, захватывающую и очень напряженную драму. Этот проект важен из-за событий прошлого, которые и сегодня громко отзываются
В съемках фильма также приняли участие украинские актеры, в частности Виктор Жданов и Дарья Полунина, а команда фильма во многих департаментах состоит из украинских специалистов. Костюмерный департамент возглавляет украинская художница по костюмам Гала Отенко, в команде которой также работают украинцы.
Премьера фильма запланирована на 2025 год.
Напомним,
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