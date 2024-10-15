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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Звезда «Острых козырьков» и «Игры престолов» Эйден Гиллен снялся снялся в фильме Сергея Лавренюка «Дуэль»

Звезда «Острых козырьков» и «Игры престолов» Эйден Гиллен снялся снялся в фильме Сергея Лавренюка «Дуэль»

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 09:25  •  876 просмотра

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Звезда «Игры престолов» Эйден Гиллен сыграл в историческом триллере «Дуэль», сопродюсером которого является Сергей Лавренюк. В фильме также задействованы украинские актеры и специалисты, премьера запланирована на 2025 год.

Ирландский актер Эйден Гиллен, известный по ролям в сериалах «Острые козырьки» и «Игра престолов», снялся в фильме «Дуэль», одним из сопродюсеров которого является украинский продюсер Сергей Лавренюк.

Об этом сообщает YULA Company, передает УНН.

Детали

Известный ирландский актер Эйден Гиллен, звезда популярных сериалов «Острые козырьки» и «Игра престолов», сыграл одну из главных ролей в масштабном международном кинопроекте под названием «Дуэль

- говорится в сообщении.

Отмечается, что фильм «Дуэль» - исторический триллер, созданный в польско-ирландско-украинском сопроизводстве, который основан на реальных событиях и рассказывает о польском пианисте, которого арестовывают после российского вторжения в восточную Польшу в 1939 году. Одним из сопродюсеров фильма выступил украинский продюсер Сергей Лавренюк.

Это особенно волнительно, поскольку мы документируем такой важный период в истории Польши и Европы... Мы стремимся представить вам эпическую, захватывающую и очень напряженную драму. Этот проект важен из-за событий прошлого, которые и сегодня громко отзываются

- сказал Гиллен. 

В съемках фильма также приняли участие украинские актеры, в частности Виктор Жданов и Дарья Полунина, а команда фильма во многих департаментах состоит из украинских специалистов. Костюмерный департамент возглавляет украинская художница по костюмам Гала Отенко, в команде которой также работают украинцы.

Премьера фильма запланирована на 2025 год.

Напомним,

Американский певец и актер Джаред Лето во время выступления на концерте в Сербии назвал войну России против Украины «этими проблемами» и выразил желание выступить в санкт-петербурге и москве. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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