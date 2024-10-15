Зірка “Гострих картузів” та “Гри престолів” Ейден Гіллен знявся знявся у фільмі Сергія Лавренюка “Дуель"
Київ • УНН
Зірка "Гри престолів" Ейден Гіллен зіграв у історичному трилері "Дуель", співпродюсером якого є Сергій Лавренюк. У фільмі також задіяні українські актори та фахівці, прем'єра запланована на 2025 рік.
Ірландський актор Ейден Гіллен, відомий за ролями у серіалах "Гострі картузи" та "Гра престолів", знявся у фільмі "Дуель", одним із співпродюсерів якого є український продюсер Сергій Лавренюк.
Про це повідомляє YULA Company, передає УНН.
Деталі
Відомий ірландський актор Ейден Гіллен, зірка популярних серіалів "Гострі картузи" і "Гра престолів", зіграв одну з головних ролей у масштабному міжнародному кінопроекті під назвою "Дуель
Зазначається, що фільм "Дуель" - історичний трилер, створений у польсько-ірландсько-українському співвиробництві, який заснований на реальних подіях і розповідає про польського піаніста, якого заарештовують після російського вторгнення у східну Польщу в 1939 році. Одним із співпродюсерів фільму виступив український продюсер Сергій Лавренюк.
Це особливо хвилююче, оскільки ми документуємо такий важливий період в історії Польщі та Європи… Ми прагнемо представити вам епічну, захоплюючу і дуже напружену драму. Цей проект важливий через події минулого, які й сьогодні голосно відлунюють
У зйомках фільму також взяли участь українські актори, зокрема Віктор Жданов та Дар’я Полуніна, а команда фільму в багатьох департаментах складається з українських фахівців. Костюмерний департамент очолює українська художниця по костюмах Гала Отенко, в команді якої також працюють українці.
Прем’єра фільму запланована на 2025 рік.
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