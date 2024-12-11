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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Змиевые валы Киевщины под угрозой: Кравченко обратился в прокуратуру из-за уничтожения исторического памятника

Змиевые валы Киевщины под угрозой: Кравченко обратился в прокуратуру из-за уничтожения исторического памятника

Киев  •  УНН

 • 5220 просмотра

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На территории Городища «Большое Ходосовское» проводятся незаконные строительные работы для возведения коттеджного городка. Председатель Киевской ОВА подал заявление в прокуратуру об уничтожении археологического памятника национального значения.

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко направил заявление о совершении уголовного преступления в Киевскую областную прокуратуру в связи с уничтожением старинного памятника археологии национального значения - Городище "Большое Ходосовское", известного как Змиевы валы Киевщины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.  

На территории Киевщины происходит планомерное коварное уничтожение старинного памятника археологии национального значения - Городище "Большое Ходосовское" (IX век до нашей эры - IV век), также известного как Змиевы валы Киевщины

- написал Кравченко.

По его словам, на территории памятника осуществляются незаконные земляные и строительные работы, которые происходят без соответствующих разрешений и согласований органов охраны культурного наследия: роются котлованы, разрушается ландшафт.

"Зафиксировано, что в охранной зоне памятника на расстоянии примерно 10-15 метров от валов расположены дома, построенные в прошлые годы. По замыслу нечистых на руку застройщиков, здесь запланировано возвести коттеджный городок", - указал глава ОВА,

Кравченко указал, что Киевская ОГА и Департамент культуры и туризма КОГА уже неоднократно проводили визуальное обследование валов и по результатам информировали Офис Генерального прокурора, Министерство культуры. А в мае текущего года Департамент культуры и туризма КОГА дополнительно обратился в Киевскую областную прокуратуру с сообщением о повреждении памятника.

"Киевская ОГА однозначно поддерживает создание объектов природно-заповедного фонда на территории области и поэтому для нас защитить памятник археологии национального значения - принципиальная позиция.

Департамент градостроительства и архитектуры КОГА также направил материалы относительно осуществления застройки на территории памятника в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины для принятия мер в пределах предоставленных полномочий.

Чтобы остановить уничтожение Городища "Большое Ходосовское" и установить причастных к разрушению памятника, вчера я лично направил заявление о совершении уголовного преступления в Киевскую областную прокуратуру. Правоохранители в рамках уголовного производства должны разобраться в этой ситуации и привлечь всех виновных к ответственности", - написал Кравченко.

Мошенники используют имя главы КОГА для сбора средств на ВСУ-предупреждает Руслан Кравченко6 дек. 2024, 15:32 • 16983 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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