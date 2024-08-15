Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Директор юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Александр Зима оказался в центре внимания из-за открытия уголовного производства, связанного с возможными злоупотреблениями властью и служебным положением. Эта ситуация вызывает серьезные опасения относительно дальнейшего пребывания Зимы на должности, поскольку его действия и решения могут оказать негативное влияние на репутацию и функционирование НБУ, а также на доверие к банковской системе Украины в целом, пишет УНН.

Уголовное производство против Александра Зимы было открыто по статьям, касающимся злоупотребления властью и служебным положением. Дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Позже Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. В настоящее время следствие продолжается.

Юристы и эксперты в сфере права выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг главного юриста НБУ. Они отмечают, что пребывание Александра Зимы на должности в условиях расследования уголовного производства создает серьезные риски для НБУ, поскольку его действия и решения могут быть оспорены в судебном порядке, что может привести к правовым коллизиям и потере доверия со стороны международных партнеров и инвесторов.

"Дело в том, что в любой цивилизованной стране банковская система - это индикатор доверия, в первую очередь граждан к банковской системе. НБУ - это место, где не только принимают регуляторные решения, нормативные акты, они должны подать пример того, как должны работать банкиры. И когда мы говорим, что есть уголовные дела в отношении некоторых руководителей НБУ - это означает, что на определенный период расследования, которое проводят правоохранители, это должностное лицо должно быть отстранено. Даже если он не совершал какие-либо преступления. Потому что нельзя бросать тень доверия на любого сотрудника НБУ, даже водителя или охранника банка, не говоря уже о такой высокой должности", - считает правозащитник Эдуард Багиров.

Кроме того, по мнению экспертов, наличие уголовных дел против должностных лиц НБУ может свидетельствовать о серьезных проблемах в системе Нацбанка и иметь негативное влияние на желание иностранных инвесторов вкладывать средства в украинскую экономику.

"Это указывает на наличие определенных проблем, которые, конечно, могут останавливать инвесторов, например, вкладывать деньги в Украину, или предоставлять дополнительную финансовую помощь. Потому что они скажут: "вот видите, у вас слишком много уголовных дел, соответственно у вас неэффективно работает система отбора кадров на соответствующие службы", - отметил политолог Игорь Рейтерович.

Учитывая уголовное производство, любые дальнейшие действия и решения, принятые Александром Зимой, могут вызвать обоснованные сомнения в их законности.

Юристы указывают, что для полноты расследования следователи ГБР должны проверить и другие решения Зимы на предмет соответствия украинскому законодательству.

"Следствие должно исследовать другие его (Зимы - ред.) решения по банкам, которые ликвидировались или ликвидируются, на предмет того, заставлял ли он отзывать иски, поданные против НБУ. Это стала практика следствия", - подчеркнул Багиров.



Необходимость проведения полного и независимого расследования обусловлена и тем, что в будущем решения главного юриста НБУ могут иметь стратегическое влияние на банковскую систему Украины, особенно в условиях войны и экономического кризиса. НБУ должен оставаться независимым, стабильным и надежным органом, который обеспечивает финансовую безопасность страны, а любое подозрение в коррупции или в незаконных действиях в такой ключевой институции может иметь разрушительные последствия для всей экономики страны.

Специалисты отмечают, учитывая все обстоятельства, увольнение Александра Зимы с должности главного юриста НБУ является не только целесообразным, но и необходимым шагом для сохранения доверия к Национальному банку Украины. Это позволит НБУ дистанцироваться от возможных нарушений законодательства, совершенных Зимой, и сохранить свою репутацию как надежного и прозрачного институционального органа.

Увольнение Зимы также может позволить избежать возможных конфликтов интересов и обеспечить объективность процесса расследования, что будет способствовать установлению истины и правосудия. Ведь не исключено, что пользуясь своим влиянием Зима может прибегать к давлению на свидетелей по делу или попытается скрыть доказательства.

Увольнение чиновника или как минимум его отстранение будет сигналом о готовности Национального банка к сотрудничеству с правоохранительными органами и желании придерживаться самых высоких стандартов этики и законности.