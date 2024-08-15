ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье

На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье

  •  39244 просмотра
Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

  •  89490 просмотра
Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

  •  105222 просмотра
В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА

В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА

  •  94406 просмотра
Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

  •  83062 просмотра
публикации
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  27230 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  146855 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  194032 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  227347 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  212514 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  23699 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

  •  44823 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

  •  43948 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

  •  106060 просмотра
Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

  •  112501 просмотра
Актуальное
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 06:59  •  27152 просмотра

Read in English

Против директора юридического департамента НБУ Зимы открыто уголовное производство по статьям, касающимся злоупотребления властью и служебным положением. Эксперты призывают уволить Зиму для сохранения доверия к НБУ и избежания негативного влияния на банковскую систему.

Директор юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Александр Зима оказался в центре внимания из-за открытия уголовного производства, связанного с возможными злоупотреблениями властью и служебным положением. Эта ситуация вызывает серьезные опасения относительно дальнейшего пребывания Зимы на должности, поскольку его действия и решения могут оказать негативное влияние на репутацию и функционирование НБУ, а также на доверие к банковской системе Украины в целом, пишет УНН.

Уголовное производство против Александра Зимы было открыто по статьям, касающимся злоупотребления властью и служебным положением. Дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Позже Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. В настоящее время следствие продолжается.

Юристы и эксперты в сфере права выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг главного юриста НБУ. Они отмечают, что пребывание Александра Зимы на должности в условиях расследования уголовного производства создает серьезные риски для НБУ, поскольку его действия и решения могут быть оспорены в судебном порядке, что может привести к правовым коллизиям и потере доверия со стороны международных партнеров и инвесторов.

"Дело в том, что в любой цивилизованной стране банковская система - это индикатор доверия, в первую очередь граждан к банковской системе. НБУ - это место, где не только принимают регуляторные решения, нормативные акты, они должны подать пример того, как должны работать банкиры. И когда мы говорим, что есть уголовные дела в отношении некоторых руководителей НБУ - это означает, что на определенный период расследования, которое проводят правоохранители, это должностное лицо должно быть отстранено. Даже если он не совершал какие-либо преступления. Потому что нельзя бросать тень доверия на любого сотрудника НБУ, даже водителя или охранника банка, не говоря уже о такой высокой должности", - считает правозащитник Эдуард Багиров.

Кроме того, по мнению экспертов, наличие уголовных дел против должностных лиц НБУ может свидетельствовать о серьезных проблемах в системе Нацбанка и иметь негативное влияние на желание иностранных инвесторов вкладывать средства в украинскую экономику.

"Это указывает на наличие определенных проблем, которые, конечно, могут останавливать инвесторов, например, вкладывать деньги в Украину, или предоставлять дополнительную финансовую помощь. Потому что они скажут: "вот видите, у вас слишком много уголовных дел, соответственно у вас неэффективно работает система отбора кадров на соответствующие службы", - отметил политолог Игорь Рейтерович.

Учитывая уголовное производство, любые дальнейшие действия и решения, принятые Александром Зимой, могут вызвать обоснованные сомнения в их законности.

Юристы указывают, что для полноты расследования следователи ГБР должны проверить и другие решения Зимы на предмет соответствия украинскому законодательству.

"Следствие должно исследовать другие его (Зимы - ред.) решения по банкам, которые ликвидировались или ликвидируются, на предмет того, заставлял ли он отзывать иски, поданные против НБУ. Это стала практика следствия", - подчеркнул Багиров.

Необходимость проведения полного и независимого расследования обусловлена и тем, что в будущем решения главного юриста НБУ могут иметь стратегическое влияние на банковскую систему Украины, особенно в условиях войны и экономического кризиса. НБУ должен оставаться независимым, стабильным и надежным органом, который обеспечивает финансовую безопасность страны, а любое подозрение в коррупции или в незаконных действиях в такой ключевой институции может иметь разрушительные последствия для всей экономики страны.

Специалисты отмечают, учитывая все обстоятельства, увольнение Александра Зимы с должности главного юриста НБУ является не только целесообразным, но и необходимым шагом для сохранения доверия к Национальному банку Украины. Это позволит НБУ дистанцироваться от возможных нарушений законодательства, совершенных Зимой, и сохранить свою репутацию как надежного и прозрачного институционального органа.

Увольнение Зимы также может позволить избежать возможных конфликтов интересов и обеспечить объективность процесса расследования, что будет способствовать установлению истины и правосудия. Ведь не исключено, что пользуясь своим влиянием Зима может прибегать к давлению на свидетелей по делу или попытается скрыть доказательства.

Увольнение чиновника или как минимум его отстранение будет сигналом о готовности Национального банка к сотрудничеству с правоохранительными органами и желании придерживаться самых высоких стандартов этики и законности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПпубликации
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  1009 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
  •  108079 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
  •  108868 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
  •  146855 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
  •  102233 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
14 августа 2024, 07:45  •  79615 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
14 августа 2024, 07:15  •  63802 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
14 августа 2024, 07:00  •  54045 просмотра

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Эксклюзив
Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"
14 августа 2024, 06:17  •  46694 просмотра

Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
13 августа 2024, 12:34  •  109816 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Популярные

Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

  •  83062 просмотра
В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА

В Донецкой области около полутора тысяч детей до сих пор остаются за 10 километров до фронта - ОВА

  •  94406 просмотра
Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

  •  105222 просмотра
Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

  •  89490 просмотра
На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье

На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье

  •  39244 просмотра

Публикации

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  27230 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  146855 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  194032 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  227347 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  212514 просмотра

Война

СБУ взяла в плен 102 военнослужащих рф за одну специальную операцию в курской области: видео

СБУ взяла в плен 102 военнослужащих рф за одну специальную операцию в курской области: видео

  •  3349 просмотра
За последнее время ситуация на границе с беларусью не изменилась - Демченко

За последнее время ситуация на границе с беларусью не изменилась - Демченко

  •  8055 просмотра
Отключений света не планируется, 499 населенных пунктов остаются без электричества - Минэнерго

Отключений света не планируется, 499 населенных пунктов остаются без электричества - Минэнерго

  •  8084 просмотра
С начала 2022 года, из-за РФ и Беларуси в Украину вернулось 40 тыс. граждан

С начала 2022 года, из-за РФ и Беларуси в Украину вернулось 40 тыс. граждан

  •  8454 просмотра
Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области: погибли двое жителей

Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области: погибли двое жителей

  •  10653 просмотра

политика

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  27230 просмотра
Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

  •  105221 просмотра
рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец

рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец

  •  101283 просмотра
российские хакеры атакуют критиков кремля по всему миру фишинговыми письмами - СМИ

российские хакеры атакуют критиков кремля по всему миру фишинговыми письмами - СМИ

  •  106227 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Умеровым приоритетную помощь Украине и ситуацию на фронте

Глава Пентагона обсудил с Умеровым приоритетную помощь Украине и ситуацию на фронте

  •  105332 просмотра

Война

СБУ взяла в плен 102 военнослужащих рф за одну специальную операцию в курской области: видео

СБУ взяла в плен 102 военнослужащих рф за одну специальную операцию в курской области: видео

  •  3349 просмотра
За последнее время ситуация на границе с беларусью не изменилась - Демченко

За последнее время ситуация на границе с беларусью не изменилась - Демченко

  •  8055 просмотра
Отключений света не планируется, 499 населенных пунктов остаются без электричества - Минэнерго

Отключений света не планируется, 499 населенных пунктов остаются без электричества - Минэнерго

  •  8084 просмотра
С начала 2022 года, из-за РФ и Беларуси в Украину вернулось 40 тыс. граждан

С начала 2022 года, из-за РФ и Беларуси в Украину вернулось 40 тыс. граждан

  •  8454 просмотра
Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области: погибли двое жителей

Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области: погибли двое жителей

  •  10653 просмотра

политика

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  27230 просмотра
Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

Украина и Литва обсудили промышленное сотрудничество по технологиям разминирования и морских беспилотников

  •  105221 просмотра
рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец

рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец

  •  101283 просмотра
российские хакеры атакуют критиков кремля по всему миру фишинговыми письмами - СМИ

российские хакеры атакуют критиков кремля по всему миру фишинговыми письмами - СМИ

  •  106227 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Умеровым приоритетную помощь Украине и ситуацию на фронте

Глава Пентагона обсудил с Умеровым приоритетную помощь Украине и ситуацию на фронте

  •  105332 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  69869 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  149018 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  150216 просмотра

Экономика

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
Эксклюзив

  •  1009 просмотра
Отключений света не планируется, 499 населенных пунктов остаются без электричества - Минэнерго

Отключений света не планируется, 499 населенных пунктов остаются без электричества - Минэнерго

  •  8084 просмотра
Курс валют на 15 августа: доллар несколько ослабил рост

Курс валют на 15 августа: доллар несколько ослабил рост

  •  10846 просмотра
На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье

На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье

  •  39244 просмотра
Несмотря на атаку рф на энергообъекты: завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

Несмотря на атаку рф на энергообъекты: завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

  •  35308 просмотра

Киев

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  15650 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  93301 просмотра
В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

  •  33223 просмотра
В Киеве вспыхнул пожар возле Дарницкого вокзала - соцсети

В Киеве вспыхнул пожар возле Дарницкого вокзала - соцсети

  •  35219 просмотра
В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

  •  32299 просмотра