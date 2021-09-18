Жители ОРДЛО придумывали причины, чтобы не быть вовлеченным в выборы в РФ - участница ТКГ

Цитата:

"Я знаю, что многие люди отказались ехать (на участки в РФ - ред.) и голосовать по разным причинам, вплоть до того, что люди вынуждено уходили на больничный, лишь бы не поехать голосовать", - отметила Иванова.

Детали

По предварительной информации, озвученной Ивановой, часть людей с ОРДЛО была вынужденно вывезена в Ростовскую область. В основном, это были работники бюджетных сфер и представители бизнеса, влияние на который имеет власть.

"Их принудительно вывозили. Это те, кто зависит от власти, а это в основном бизнес. Потому что это дополнительные проверки и запреты, если ты не прислушиваешься к оккупационной власти и не поедешь голосовать", - добавила участница ТКГ.

Она также отметила, что из трехсот запланированных автобусов, которыми должны были вывезти граждан оккупированных территорий в Ростовскую область, оккупационная власть вывезла гораздо меньше, однако данными о точном количестве представительница ТКГ не обладает.

Добавим

По информации российских СМИ, жителей ОРДЛО с выданными им перед российскими выборами паспортами РФ подвозят на избирательные участки в Ростовской области России для участия в "голосовании" на выборах в Госдуму РФ.

Контекст

Выборы в Государственную думу РФ пройдут 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях - членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.