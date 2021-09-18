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Жителі ОРДЛО вигадували причини, щоб не бути залученими у вибори в РФ - учасниця ТКГ

Жителі ОРДЛО вигадували причини, щоб не бути залученими у вибори в РФ - учасниця ТКГ

Київ • УНН

 • 29776 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей спеціально брали лікарняний та вигадували різні причини, щоб не бути залученим у вибори до Державної думи Російської Федерації. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова, пише УНН.

Цитата:

“Я знаю, що багато людей відмовилися їхати (на дільниці у РФ - ред.) та голосувати по різних причинах, вплоть до того, що люди вимушено уходили на лікарняний, аби тільки не поїхати голосувати”, - зазначила Іванова.

Деталі

За попередньою інформацією, озвученою Івановою, частина людей з ОРДЛО була вимушено вивезена до Ростовської області. Здебільшого, це були працівники бюджетних сфер та представники бізнесу, вплив на який має влада.

“Їх примусово вивозили. Це ті, хто залежить від влади, а це здебільшого бізнес. Бо це додаткові перевірки і заборони, якщо ти не прислухаєшся до окупаційної влади і не поїдеш голосувати”, - додала учасниця ТКГ.

Вона також зазначила, що з трьохсот запланованих автобусів, якими мали вивезти громадян окупованих території до Ростовської області, окупаційна влада вивезла набагато менше, проте даними про точну кількість представниця ТКГ не володіє.

Додамо

За інформацією російських ЗМІ, жителів ОРДЛО з виданими їм перед російськими виборами паспортами РФ підвозять до виборчих дільниць в Ростовській області Росії для участі в "голосуванні" на виборах до Держдуми РФ.

Контекст

Вибори в Державну думу РФ пройдуть 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.

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