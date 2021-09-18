"Возять раз в півтори години": російські ЗМІ розповіли про залучення жителів ОРДЛО у вибори до Держдуми
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Жителів ОРДЛО з виданими їм перед російськими виборами паспортами РФ підвозять до виборчих дільниць в Ростовській області Росії для участі в "голосуванні" на виборах до Держдуми РФ. Про це повідомляють видання Znak.com і "Новая газета", пише УНН.
Цитата:
“На виборчу дільницю в селищі Матвєєв Курган (Ростовська область) привезли автобус з приблизно 50-70 жителями „ДНР“ (тимчасово окупована територія Донецької області — ред.), які напередодні виборів отримали паспорти РФ, — інформує Znak. — Такі автобуси сьогодні під’їжджають на ділянки в Ростовській області приблизно раз в півтори години”.
Деталі
“Новая газета” пише, що їх кореспондент помітив і людей з ОРЛО. За інформацією видання “Новая газета”, "голосували" за пропутінську “Єдину Росію”. За даними Znak.com, виборці збиралися шукати в бюлетені “партію з ведмедем”.
Znak.com передає, що після виходу з виборчої дільниці частина тих, хто приїхав, “відкоркувала шампанське”.
Доповнення
Вибори в Державну думу РФ пройдуть 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.
Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.
Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.
Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.
МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.