"Возят раз в полтора часа": российские СМИ рассказали о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Жителей ОРДЛО с выданным им перед российскими выборами паспортами РФ подвозят на избирательные участки в Ростовской области России для участия в "голосовании" на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщают издания Znak.com и "Новая газета", пишет УНН.
Цитата:
"На избирательный участок в поселке Матвеев Курган (Ростовская область) привезли автобус с примерно 50-70 жителями "ДНР" (временно оккупированная территория Донецкой области - ред.), которые накануне выборов получили паспорта РФ, - информирует Znak. - Такие автобусы сегодня подъезжают на участки в Ростовской области примерно раз в полтора часа".
Детали
"Новая газета" пишет, что их корреспондент заметил и людей с ОРЛО. По информации издания "Новая газета", "голосовали" за пропутинскую "Единую Россию". По данным Znak.com, избиратели собирались искать в бюллетене "партию с медведем".
Znak.com передает, что после выхода из избирательного участка часть тех, кто приехал, "откупорили шампанское".
Дополнение
Выборы в Государственную думу РФ пройдут 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.
Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минским соглашениям.
Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.
Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.
МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.