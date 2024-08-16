Жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы на юге Украины: правоохранители задержали приспешников рф - среди них четверо несовершеннолетних

Правоохранители задержали еще шестерых приспешников российской разведки, которые совершали поджоги в Одессе и Николаеве. Основными целями врага были военные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на магистральных линиях Укрзализныци, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, для совершения диверсий рф привлекла четырех несовершеннолетних и двух 18-летних парней, которые искали "легких денег" в Телеграмм-каналах. Там они попали в поле зрения спецслужбы рф, которая предложила "быстрый заработок" в обмен на сотрудничество.

Чтобы подтвердить выполнение вражеских задач, фигуранты снимали каждое возгорание на камеры своих телефонов.

Так, в Одессе "на горячем" задержаны двое злоумышленников, которые подожгли шкаф входного светофора на стратегической линии железнодорожного сообщения, а затем пытались скрыться с места преступления.

Но им это не удалось. Одновременно был задержан их сообщник, который помогал поджигателям провести доразведку возле потенциальных целей.

В дальнейшем злоумышленники должны были продолжить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры, чтобы повредить логистике Сил обороны на юге Украины.

Добавим

Как сообщал УНН, в Николаеве задержаны трое несовершеннолетних в возрасте 13, 14 и 16 лет, которые по заказу рф подожгли два служебных пикапа морской пехоты ВСУ.

Украинские защитники привезли соответствующие авто на ремонт в областной центр после выполнения боевых задач на южном фронте.

В дальнейшем фигуранты готовили поджоги местных админзданий ТЦК, но правоохранители предотвратили это.

На основании собранных доказательств трем фигурантам из Одессы, среди которых 15-летняя жительница региона, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Все они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

16-летний фигурант из Николаева получил подозрение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников - в возрасте 14 и 13 лет.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской и Николаевской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.