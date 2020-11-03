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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский пригласил главу Венецианской комиссии к работе над судебной реформой

Зеленский пригласил главу Венецианской комиссии к работе над судебной реформой

Киев  •  УНН

 • 14347 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

“Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Глава государства поблагодарил за плодотворное сотрудничество — в частности Венецианская комиссия подготовила более 150 заключений и экспертных оценок законопроектов и законов Украины относительно судопроизводства, антикоррупционного суда и т.д.”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе в Украине, который начался из-за решения Конституционного Суда от 27 октября, которым фактически была “обнулена” всю система борьбы с коррупцией, которую наше государство при поддержке, в том числе и Совета Европы и Венецианской комиссии выстраивало в последние годы.

Зеленский отметил, что как Глава государства не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, уничтожают систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

“Моя первоочередная задача сейчас — сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы”, — подчеркнул Зеленский.

Джанни Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельную реформу.

Отмечается, что председатель Венецианской комиссии сказал, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и особенно в Конституционный Суд.

“Президент Украины пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой”, — говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что помнит очень четкую, жесткую позицию Венецианской комиссии относительно незаконной аннексии Крыма.

“Благодаря вам и нашим международным партнерам верю, что Крым вернется”, — отметил Глава государства.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у них с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио общая цель — восстановить доверие к Конституционному Суду Украины.

Напомним, в Совете Европы назвали “грубым нарушением” прекращении полномочий судей КСУ.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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