Зеленський запросив голову Венеціанської комісії до роботи над судовою реформою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Глава держави подякував за плідну співпрацю — зокрема Венеціанська комісія підготувала понад 150 висновків та експертних оцінок щодо законопроектів і законів України стосовно судочинства, Антикорупційного суду тощо”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що сторони зосередили увагу на конституційній кризі в Україні, що розпочалася через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким фактично було “обнулено” всю систему боротьби з корупцією, яку наша держава за підтримки, зокрема, й Ради Європи та Венеціанської комісії вибудовувала в останні роки.
Зеленський зазначив, що як Глава держави не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом.
“Моє першочергове завдання зараз — зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи”, — наголосив Зеленський.
Джанні Букіккіо запропонував експертизу Венеціанської комісії у цій складній ситуації. Він також наголосив, що в жодному разі не можна ставити під ризик такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, земельна реформа.
Наголошується, що голова Венеціанської комісії зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи та особливо до Конституційного Суду.
“Президент України запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою”, — йдеться в повідомленні.
Також Зеленський наголосив, що пам’ятає дуже чітку, тверду позицію Венеціанської комісії щодо незаконної анексії Криму.
“Завдяки вам та нашим міжнародним партнерам вірю, що Крим повернеться”, — зазначив Глава держави.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у них з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо спільна мета — відновити довіру до Конституційного Суду України.
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