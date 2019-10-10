Зеленский отказался публиковать разговоры с Путиным

"Я не готов публиковать мои разговоры. Я даже не опубликовал мой разговор с господином Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Я - Верховный главнокомандующий, а не телеведущий любого канала. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушать "красные линии". Но тактика есть тактика. Стратегия есть стратегия. Я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером любой страны", - рассказал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 11 июля, 7 августа, а также 7 сентября - на фоне возвращения политзаключенных Кремля в Украину.

29 сентября на сайте украинского Президента появились две петиции с требованием обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с Путиным.