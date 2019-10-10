Зеленський відмовився публікувати розмови з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий і не повинен публікувати розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Таку заяву Глава держави зробив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
"Я не готовий опубліковувати мої розмови. Я навіть не опублікував мою розмову з паном Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Я – Верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу. Я не займаюсь піаром, у мене немає ніяких роздумів з приводу порушувати "червоні лінії". Але тактика є тактика. Стратегія є стратегія. Я не повинен показувати всім свої розмови з тим чи іншим лідером будь-якої країни", - розповів він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним 11 липня, 7 серпня, а також 7 вересня - на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.
29 вересня на сайті українського Президента з'явилися дві петиції із вимогою оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов із Путіним.