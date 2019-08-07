Зеленский в Турции: Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что обязательно будет найден механизм, который заставит Россию ответственность за ее действия. Одним из партнеров, который может способствовать достижению этой цели, Глава государства назвал Турцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.
“Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля”, — заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
“Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону”, — добавил Президент.
Он сообщил, что угроза милитаризации, которая проходит в оккупированном Крыму, нарушения прав человека на полуострове и преследования крымскотатарского народа были одними из ключевых тем в ходе сегодняшних переговоров с Президентом Турции.
“Считаем, что безответственные и безнаказанные демарши России на международной арене должны наконец получить справедливый ответ. Потому что сегодня — это беда Украины, но уже завтра это может стать бедствием для всех стран региона”, — подчеркнул глава государства.
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Владимир Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает делать все возможное и невозможное для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем, а события последних дней показали, кто на самом деле стремится войны. В частности, 6 августа противник, вопреки так называемому хлебному перемирию, совершил обстрел, в результате которого погибли четыре украинских военных. В то же время украинская сторона придерживалась режима прекращения огня.
“Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира”, — отметил он.
Президент еще раз подчеркнул, что Украина высоко ценит отношения со своим стратегическим партнером — Турецкой Республикой и благодарна ей и Президенту Эрдогану за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.
“Спасибо, что всегда есть мужество называть вещи своими именами — в частности оккупацию Крыма со стороны России”, — сказал глава государства.
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Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны подтвердил, что Турция не признавала незаконной аннексии Крыма и не сделает этого. Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранения национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны.
“Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты”, - добавил Президент Турции.
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Напомним, Зеленский и Эрдоган минутой молчания почтили морпехов, погибших на Донбассе.