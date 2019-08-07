Зеленский в Турции: Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право

“Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля”, — заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

“Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону”, — добавил Президент.

Он сообщил, что угроза милитаризации, которая проходит в оккупированном Крыму, нарушения прав человека на полуострове и преследования крымскотатарского народа были одними из ключевых тем в ходе сегодняшних переговоров с Президентом Турции.

“Считаем, что безответственные и безнаказанные демарши России на международной арене должны наконец получить справедливый ответ. Потому что сегодня — это беда Украины, но уже завтра это может стать бедствием для всех стран региона”, — подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает делать все возможное и невозможное для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем, а события последних дней показали, кто на самом деле стремится войны. В частности, 6 августа противник, вопреки так называемому хлебному перемирию, совершил обстрел, в результате которого погибли четыре украинских военных. В то же время украинская сторона придерживалась режима прекращения огня.

“Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира”, — отметил он.

Президент еще раз подчеркнул, что Украина высоко ценит отношения со своим стратегическим партнером — Турецкой Республикой и благодарна ей и Президенту Эрдогану за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

“Спасибо, что всегда есть мужество называть вещи своими именами — в частности оккупацию Крыма со стороны России”, — сказал глава государства.

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Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны подтвердил, что Турция не признавала незаконной аннексии Крыма и не сделает этого. Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранения национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны.

“Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты”, - добавил Президент Турции.

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Напомним, Зеленский и Эрдоган минутой молчания почтили морпехов, погибших на Донбассе.