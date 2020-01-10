Зеленский и Пристайко встретились с представителями США: получили важные данные

КИЕВ. 10 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве встретились с представителями США перед разговором с Госсекретарем США Майком Помпео об авиакатастрофе в Иране. Об этом Пристайко сообщил у себя в Twitter, передает УНН.