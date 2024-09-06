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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что покажет Байдену и партнерам по G7, что надавит на путина, чтобы он остановил войну

Зеленский заявил, что покажет Байдену и партнерам по G7, что надавит на путина, чтобы он остановил войну

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 17:45  •  25606 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что покажет Байдену и G7 план мира для Украины. Он также планирует представить «План победы Украины» кандидатам в президенты США Харрис и Трампу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что покажет президенту США Джо Байдену, партнерам по G7, как Украина видит мир и что нажмет на российского диктора владимира путина, чтобы он сел и остановил войну. Об этом он сказал во время 50-го международного форума "Амброзетти" в Италии, передает УНН.

"Мы должны быть крепкими, для этого нам нужен план, для этого нам нужна поддержка наших партнеров. Я покажу президенту Байдену, нашим партнерам по G7, как мы видим мир, что надавит на путина, чтобы он сел и остановил войну. Все эти планы о том, что мы все вместе должны нажать на путина, чтобы он захотел мира, потому что он не хочет мира", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что обязательно хочет прокоммуницировать "План победы Украины" с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский сообщал, что он планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену "план победы Украины". Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу. 

Зеленский сообщал, что "план победы Украины" не зависит от россии. Он может быть реализован благодаря международным партнерам. 

Зеленский отмечал, что "План победы Украины" не зависит от россии. Он может быть реализован благодаря международным партнерам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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