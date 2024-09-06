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Зеленський заявив, що покаже Байдену та партнерам по G7, що натисне на путіна, щоб він зупинив війну

Київ • УНН

 • 43226 перегляди

Президент Зеленський заявив, що покаже Байдену та G7 план миру для України. Він також планує представити "План перемоги України" кандидатам у президенти США Гарріс та Трампу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що покаже президенту США Джо Байдену, партнерам по G7, як Україна бачить мир та що натисне на російського диктора володимира путіна, щоб він сів та зупинив війну. Про це він сказав під час 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії, передає УНН.

"Ми повинні бути міцними, для цього нам потрібен план, для цього нам потрібна підтримка наших партнерів. Я покажу президенту Байдену, нашим партнерам по G7, як ми бачимо мир, що натисне на путіна, щоб він сів та зупинив війну. Всі ці плани про те, що ми всі разом повинні натиснути на путіна, щоб він захотів миру, тому що він не хоче миру", - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язково хоче прокомунікувати "План перемоги України" з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський повідомляв, що він планує у вересні представити президенту США Джо Байдену "план перемоги України". Також він хоче його показати кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу. 

Зеленський повідомляв, що "план перемоги України" не залежить від росії. Він може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам. 

Зеленський зазначав, що "План перемоги України" не залежить від росії. Він може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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