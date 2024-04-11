Зеленский встретился с президентом Чехии: обсудили оборонную поддержку и заключение двустороннего соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился с лидером Чехии Петром Павелом. Главы государств обсудили оборонную поддержку Украины, усиление сотрудничества в области ОПК, а также заключение двустороннего соглашения о безопасности, передает УНН.

В Вильнюсе встретился с Президентом Чехии Петром Павелом. Рассказал о ситуации на поле боя, российских обстрелах нашей энергетической инфраструктуры и потребности нашего государства в поставках энергооборудования - написал Зеленский в Telegram.

По словам Президента, они также обсудили оборонную поддержку Украины и усиление сотрудничества в области ОПК, нашу интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения по безопасности.

Зеленский поблагодарил Чехию за непоколебимую поддержку Украины.

Напомним

Чешское правительство выделит десятки миллионов евро на инициативу, которую инициировала сама Прага, по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Чехи с помощью группы правительственных чиновников и частных компаний запросили у стран мира по меньшей мере 800 000 крупнокалиберных боеприпасов, первые поставки которых в Украину ожидаются к июню.