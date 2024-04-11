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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривенЭксклюзив
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На Киевщине будут судить финансиста воинской части, который перечислил жене 20 миллионов гривен
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Зеленский встретился с президентом Чехии: обсудили оборонную поддержку и заключение двустороннего соглашения по безопасности
Зеленский встретился с президентом Чехии Павлом в Вильнюсе. Лидеры государств обсудили оборонную поддержку Украины, усиление сотрудничества в оборонной промышленности, интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения о безопасности.
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Полное восстановление Трипольской ТЭС, разрушенной российским ракетным ударом, может занять до 7 лет и будет стоить десятки миллиардов гривен.
В Украине резко выросли продажи гибридных автомобилей: назвали топ моделей
В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано более 4700 новых и подержанных гибридных легковых автомобилей, среди которых самыми популярными новыми моделями стали Toyota RAV-4, Toyota Camry и Nissan Qashqai, а в сегменте подержанных гибридов - Ford Fusion US, Chevrolet Volt и Toyota Prius.
При поддержке Германии украинские ветераны и их семьи могут получить до 400 тыс грн на открытие бизнеса
Украинские ветераны войны и их семьи могут получить гранты до 400 000 гривен на открытие малого бизнеса. В правительстве сообщили об основных требованиях и о том, как зарегистрироваться.
россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Купянска на Харьковщине, есть повреждения
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Купянске Харьковской области, вызвав пожары и повреждения жилых домов.
е-Предприниматель, налоговые услуги, сервисы для юрлиц: в Минцифры рассказали, как внедряют Государственную антикоррупционную программу
Министерство цифровой трансформации реализует 6 проектов в рамках Государственной антикоррупционной программы, среди которых "Электронный предприниматель", налоговые сервисы, обмен данными между государственными реестрами, единая информационная учетная система, инструмент для государственных закупок в информатизации и сервис для юридических лиц в Дії.
Украина в этом году получит военную помощь от Латвии на примерно 112 миллионов евро - Зеленский
В этом году Латвия предоставит Украине около 112 миллионов евро военной помощи. Страна также будет помогать с восстановлением Украины и защитой критической инфраструктуры Украины
На Киевщине будут судить финансиста воинской части, который перечислил жене 20 миллионов гривен
Военный чиновник в Киевской области перечислил 20 миллионов гривен на счет своей жены под видом дополнительного вознаграждения, за что ему грозит до 10 лет заключения за злоупотребление служебным положением.
В Польше отменили обязательные домашние задания для учеников младшей и средней школы
В польских школах ученики 1-3 классов освобождены от домашних заданий, за исключением упражнений для развития мелкой моторики, а для 4-8 классов домашние задания больше не являются обязательными и не оцениваются.
Отключений света из-за разрушения Трипольской ТЭС не планируется - Укрэнерго
Отключение электроэнергии не планируется, несмотря на разрушение Трипольской ТЭС в результате российской атаки, поскольку сейчас в украинской энергосистеме наблюдается избыток электроэнергии, хотя граждан призывают к экономному потреблению в вечерние часы пиковой нагрузки.