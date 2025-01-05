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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский раскрыл планы путина в отношении Молдовы

Зеленский раскрыл планы путина в отношении Молдовы

Киев  •  УНН

 • 807 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что путин планирует бороться за парламент Молдовы и изменить ее проевропейский курс.

Российский диктатор владимир путин будет бороться за парламент Молдовы. Он начнет разворачивать ее от Европы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

Молдова заблокировала российские сайты Яндекс, Rutube и Dzen3 окт. 2024, 18:11 • 17668 просмотров

"Он (путин - ред.) сейчас будет бороться за парламент Молдовы. Это второй его шаг. Вы увидите в апреле (с началом избирательной кампании на выборах в парламент - ред.), что произойдет. Он начнет разворачивать Молдову от Европы, хоть они туда и хотят. Ему все равно. Будет пророссийская партия и они будут, что-то делать с этим президентом, потому что Майя Санду проевропейская, но он это будет разворачивать", - рассказал Зеленский.

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Дополнение

Молдова назвала Россию главной угрозой в стратегии обороны на следующее десятилетие. Кроме того, разведка Молдовы уже заявила, что разоблачила намерения российской разведки вмешаться в выборы в парламент. 

Суд в Молдове отменил запрет для пророссийской партии участвовать в выборах27 мар. 2024, 13:57 • 24207 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
maiya-sanduМайя Санду
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
moldovaМолдова