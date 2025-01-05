Зеленский раскрыл планы путина в отношении Молдовы

Российский диктатор владимир путин будет бороться за парламент Молдовы. Он начнет разворачивать ее от Европы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

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"Он (путин - ред.) сейчас будет бороться за парламент Молдовы. Это второй его шаг. Вы увидите в апреле (с началом избирательной кампании на выборах в парламент - ред.), что произойдет. Он начнет разворачивать Молдову от Европы, хоть они туда и хотят. Ему все равно. Будет пророссийская партия и они будут, что-то делать с этим президентом, потому что Майя Санду проевропейская, но он это будет разворачивать", - рассказал Зеленский.

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Дополнение

Молдова назвала Россию главной угрозой в стратегии обороны на следующее десятилетие. Кроме того, разведка Молдовы уже заявила, что разоблачила намерения российской разведки вмешаться в выборы в парламент.

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