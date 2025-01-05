Зеленський розкрив плани путіна щодо Молдови

Російський диктатор володимир путін буде боротися за парламент Молдови. Він почне розвертати її від Європи. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

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"Він (путін - ред.) зараз буде боротися за парламент Молдови. Це другий його крок. Ви побачите у квітні (з початком виборчої кампанії на виборах до прламенту - ред.), що відбудеться. Він почне розвертати Молдову від Європи, хоч вони туди й хочуть. Йому все одно. Буде проросійська партія і вони будуть, щось робити з цією президенткою, тому що Майя Санду проєвропейська, але він це буде розвертати", - розповів Зеленський.

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Доповнення

Молдова назвала росію головною загрозою в стратегії оборони на наступне десятиліття. Крім того, розвідка Молдови вже заявила, що викрила наміри російської розвідки втрутитися у вибори до парламенту.

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