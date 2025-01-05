Зеленський розкрив плани путіна щодо Молдови
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що путін планує боротися за парламент Молдови та змінити її проєвропейський курс.
Російський диктатор володимир путін буде боротися за парламент Молдови. Він почне розвертати її від Європи. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.
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"Він (путін - ред.) зараз буде боротися за парламент Молдови. Це другий його крок. Ви побачите у квітні (з початком виборчої кампанії на виборах до прламенту - ред.), що відбудеться. Він почне розвертати Молдову від Європи, хоч вони туди й хочуть. Йому все одно. Буде проросійська партія і вони будуть, щось робити з цією президенткою, тому що Майя Санду проєвропейська, але він це буде розвертати", - розповів Зеленський.
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Доповнення
Молдова назвала росію головною загрозою в стратегії оборони на наступне десятиліття. Крім того, розвідка Молдови вже заявила, що викрила наміри російської розвідки втрутитися у вибори до парламенту.
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