Зеленский провел Ставку: заслушал отчет о ситуации на фронте, боеприпасах и оборонительных рубежах

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили сводки с фронта, отчеты по боеприпасам, оборонным контрактам, защите критической инфраструктуры и строительству оборонительных рубежей, пишет УНН.

Детали

"Ставка. Получил детальные сводки с фронта. Доклад Главкома Александра Сырского по основным направлениям активных действий. Доклады по расходам и поступлению боеприпасов, данные разведок. Также прошлись по состоянию выполнения заключенных контрактов и контрактирования на будущие периоды: закупка и производство техники, вооружения, снарядов", - отметил Президент в соцсетях.

Зеленский также сообщил, что заслушал доклады по выполнению предыдущих решений Ставки. "Во-первых, по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение. Доклады Премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева и "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого", - указал Глава государства.

"Во-вторых, о продолжении строительства оборонительных рубежей. Заслушали Премьер-министра и главу специальной службы транспорта Министерства обороны Богдана Бондаря. Работа продолжается", - отметил Зеленский.

Ситуация на поле боя, производство оружия и фортификации: Зеленский провел Ставку и заслушал Сырского, Умерова и Шмыгаля