Зеленский провел Ставку: заслушал отчет о ситуации на фронте, боеприпасах и оборонительных рубежах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  97958 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  102030 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  109440 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  182955 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  188676 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186515 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169996 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117625 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129501 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121755 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Зеленский провел Ставку: заслушал отчет о ситуации на фронте, боеприпасах и оборонительных рубежах

Президент Зеленский провел Ставку, чтобы обсудить отчеты с фронта, поставки боеприпасов, оборонные контракты, защиту критической инфраструктуры и усилия по строительству оборонительных рубежей.

Война •   •  10901 просмотра
Зеленский провел Ставку: заслушал отчет о ситуации на фронте, боеприпасах и оборонительных рубежах

"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило значительные потери российских войск - более 600 убитых и 800 раненых во время рейдов легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях России.

Война •   •  9941 просмотра
"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях

Исторический момент: АРМА готовится к продаже 92-метровой яхты семьи медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов начало процесс продажи за рубежом арестованной яхты бывшего народного депутата Виктора Медведчука Royal Romance, что стало первой подобной продажей арестованного актива, осуществленной агентством.

политика •   •  9910 просмотра
Исторический момент: АРМА готовится к продаже 92-метровой яхты семьи медведчука

Минфин: правительство сократит почти 20 тысяч вакантных должностей в госорганах

Правительство планирует сократить количество вакантных должностей в государственных органах почти на 19,3 тысячи, чтобы уменьшить расходы и предотвратить завышение зарплат из-за избытка вакантных должностей.

Экономика •   •  11581 просмотра
Минфин: правительство сократит почти 20 тысяч вакантных должностей в госорганах

Президент Румынии одобрил обучение украинских пилотов на F-16 в стране

Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил подготовку около 50 украинских пилотов на самолетах F-16 на военной базе в Румынии, а также транзит оружия для Украины через Румынию, переданного Финляндией.

Война •   •  14902 просмотра
Президент Румынии одобрил обучение украинских пилотов на F-16 в стране

После выборов мобилизация в рф может усилиться и нести более открытый характер - ГУР

Мобилизация в рф не прекратилась и может усилиться более открыто после фальшивых выборов Путина, в то время, как сопротивление его режиму продолжается с помощью различных актов неповиновения.

Война •   •  16400 просмотра
После выборов мобилизация в рф может усилиться и нести более открытый характер - ГУР

В Украине значительное увеличение случаев ПТСР: почти 4-кратный рост в 2023 году против довоенного уровня

Количество новых пациентов с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в электронной системе здравоохранения Украины выросло почти в четыре раза с 2021 по 2023 год, причем только за первые два месяца 2024 года было зафиксировано 3292 новых случая.

Общество •   •  14892 просмотра
В Украине значительное увеличение случаев ПТСР: почти 4-кратный рост в 2023 году против довоенного уровня

Правительство предлагает создать в Украине группы для поиска пропавших без вести во время войны

Кабинет Министров Украины предлагает создать поисковые группы для розыска лиц, пропавших без вести во время войны.

Общество •   •  14257 просмотра
Правительство предлагает создать в Украине группы для поиска пропавших без вести во время войны

Франция не будет признавать "выборы" рф на оккупированных территориях Украины - заявление МИД

Франция осуждает незаконную организацию Россией президентских выборов на оккупированных украинских территориях и в сепаратистских регионах, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Война •   •  14658 просмотра
Франция не будет признавать "выборы" рф на оккупированных территориях Украины - заявление МИД

Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна

Литва вводит более строгий контроль за импортом российского зерна, проверяя его на содержание пестицидов, микотоксинов и металлов, а также проверяя происхождение, чтобы предотвратить продажу зерна, изъятого с оккупированных территорий.

Новости Мира •   •  11799 просмотра
Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна