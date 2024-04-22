Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 апреля, сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили, в частности, ситуацию на фронте и собственное производство вооружения. Также Зеленский дал поручение собрать все, что известно разведкам о намерениях россиян уничтожать гражданскую инфраструктуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Очередная Ставка. Прошлись по основным вопросам: поле боя, оружие, защита городов, громад и критической инфраструктуры. В первую очередь - фронт. Был доклад Главкома Александра Сырского. Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно - рассказал Зеленский.

Также, по словам Президента, говорили о собственном производстве. Министр обороны Рустем Умеров докладывал о контрактах с отечественными компаниями. "Мы работаем над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет перегружать военный бюджет, а с другой - гарантировать производителям долговременные обязательства государства", - заявил Зеленский.

Кроме того, на Ставке говорили о защите гражданской инфраструктуры.

"На следующую Ставку дал поручение собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно", - заявил глава государства.

Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу