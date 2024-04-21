Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу

Украине нужны дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны от американских союзников, чтобы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу на поле боя. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью NBC News, передает УНН.

Нам нужно дальнобойное оружие, чтобы не потерять людей на передовой. Потому что оружие, которое мы имеем, не такое дальнобойное. Нам нужно это и системы ПВО - сказал он.

На вопрос, поможет ли это оружие выиграть войну, Владимир Зеленский ответил, что это зависит от сроков поставок оружия.

Это зависит от того, когда мы получим ее. Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому мы и нуждаемся в вашей помощи - сказал Зеленский.

Напомним

В очередном обращении президент сообщил, что усиление ПВО обсуждалось в разговоре с министром обороны Рустемом Умеровым, обсуждалось. Он сказал, что делается всё возможное, чтобы увеличить защиту неба - увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов.

"Помощь США почувствуют воины на передовой и города, страдающие от российского террора", - Зеленский