Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

В Славутиче Президент Владимир Зеленский лично провел совещание по ситуации с безопасностью и перспектив развития города и зоны отчуждения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

Детали

Во время совещания рассмотреть вопросы безопасности гражданской инфраструктуры, транспорта, энергетики, а также ситуацию с обеспечением рабочих мест.

По данным МВД во время совещания Министр внутренних дел Игорь Клименко и командующий Национальной гвардии Александр Пивненко доложили об обороне и охране ЧАЭС и Славутича, а также строительстве фортификаций.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко проинформировал об охране государственной границы в районе Чернобыльской атомной электростанции и города.

"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС