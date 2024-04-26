"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии на ЧАЭС посетил Славутич и поблагодарил всех "кто защитил жизнь 38 лет назад, и тех, кто противостоял врагу в 2022 году". Слова Президента цитирует УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Люди стали на защиту жизни и выполнили свой долг - каждый, кто был тогда задействован. Наши настоящие люди остановили пожар на Чернобыльской станции. Спасли три энергоблока ЧАЭС. Провели дезактивацию территории. Построили саркофаг, который закрыл то, что осталось после взрыва на четвертом реакторе. Построили систему наблюдения и контроля за ситуацией на станции и в Чернобыльской зоне. За каждым таким действием - тысячи героев, тысячи смелых характеров. Тысячи людей. Это люди, благодаря которым были спасены миллионы других. Не только мы в Украине, но и все человечество должно всегда помнить это и всегда уважать всех, кто поставил свою жизнь и здоровье фактически границей между катастрофой и жизнью нашей страны и всего мира. - поблагодарил Зеленский ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Детали

Погибших ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС присутствующие почтили минутой молчания. После чего глава государства поблагодарил жителей Славутича, которые проявили себя весной 22-го года и помогли Украине противостоять российским захватчикам.

Я хочу поблагодарить всех тех, кто защитил жизнь 38 лет назад! И хочу поблагодарить каждого и каждую, кто противостоял врагу в 22-м году! - сказал Зеленский.

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В конце своего выступления Президент обратил внимание на присутствующих родственников пленных защитников, и заверил, что государство будет бороться не только за территорию, но и за людей, в том числе и за возвращение всех пленных домой.

Я вижу здесь среди присутствующих родных и близких пленных. Часть из них мы вернули домой. Я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы нас слышали - мы именно здесь. Мы обязательно вернем все. Не только нашу территорию, а прежде всего наших людей, всех наших пленных: и военных, и гражданских, и наших воинов Вооруженных Сил, и наших нацгвардейцев. Мы всех помним. Обязательно это сделаем. - подытожил Президент.

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