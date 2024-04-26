Зеленский - участникам "Рамштайна": россия в этом году запустила по Украине уже 9000 КАБов, нам срочно нужны Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед партнерами на заседании в формате "Рамштайн" отметил необходимость Украине не менее 7 комплексов ПВО Patriot для защиты, указав, что россия применила против Украины уже более 9 тысяч управляемых авиационных бомб в этом году, пишет УНН.

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"Воздушный щит. В этом году россия применила против Украины уже более 9 тысяч управляемых авиационных бомб. И нам нужна возможность сбивать боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границам. И это возможно. Это так же возможно, как защитить города Украины от российских ракет", - сказал Президент.

Нам срочно нужны системы "Петриот" и ракеты к ним. Это то, что может и должно спасать жизни прямо сейчас. Чтобы наши города были в безопасности, необходимо хотя бы 7 "Петриотов" - отметил Зеленский.

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