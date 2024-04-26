Рамштайн-21: глава Пентагона открыл заседание контактной группы, к участникам обратился Зеленский

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня, 26 апреля, открыл 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет УНН.

Детали

Заседание проходит в виртуальном формате.

Возглавляемая США коалиция союзников из почти 50 стран, которые объединились, чтобы поддержать защиту Украины от продолжающегося вторжения россии, отмечает двухлетнюю годовщину.

К участникам встречи обратился Президент Владимир Зеленский.

В Минобороны Украины ожидают, что на сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн", в частности, речь пойдет о максимально быстром налаживании с партнерами поставок и логистических путей, разработки тех алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие.

Рамштайн-21: ожидается формализация пакетов военной помощи и фокус на коалициях - нардеп