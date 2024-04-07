Зеленский призвал послов United24 помочь привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  169738 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  170866 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  170218 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  149666 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  108723 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127122 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118706 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120464 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112578 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101437 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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3 апреля 2024, 11:28  •  300650 просмотра
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Зеленский призвал послов United24 помочь привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине

Президент Зеленский призвал послов United24 сделать совместные публичные шаги, чтобы привлечь внимание Конгресса США и американцев к потребности Украины в постоянной поддержке в защите от российской агрессии.

политика •   •  2735 просмотра
Зеленский призвал послов United24 помочь привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, требуя от них получения виз для въезда в Турцию с 20 апреля.

Новости Мира •   •  2774 просмотра
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Похищение подростка людьми в военной форме в Одесской области: открыто производство, ТЦК проводит проверку

В Одесской области люди в военной форме похитили 14-летнего подростка, но впоследствии отпустили. В полиции возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, ТЦК проводит служебную проверку.

Криминал и ЧП •   •  5684 просмотра
Похищение подростка людьми в военной форме в Одесской области: открыто производство, ТЦК проводит проверку

Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа

Израиль выводит наземные войска из южной части сектора Газа после завершения миссии в районе Хан-Юниса, сохраняя значительные силы в этом районе для будущих операций против ХАМАС.

Новости Мира •   •  7290 просмотра
Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа

Ракеты Taurus облегчили бы нашу жизнь - Буданов

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявил в интервью, что немецкие ракеты большой дальности Taurus облегчат украинцам задачи по поражению важных объектов и командных центров.

Война •   •  12884 просмотра
Ракеты Taurus облегчили бы нашу жизнь - Буданов

Вчерашний сброс рф взрывчатки с дрона в Бериславе: количество пострадавших возросло до трех

Три человека получили ранения после того, как российский беспилотник сбросил взрывчатку возле магазина в Бериславе, Херсонская область.

Война •   •  12482 просмотра
Вчерашний сброс рф взрывчатки с дрона в Бериславе: количество пострадавших возросло до трех

рф ни на минуту не прекращает свой террор, готовим ответ для врага - Зеленский

Украина работает над тем, чтобы предоставить надежных защиту от постоянного российского террора, а также Украина готовит конкретный и справедливый ответ врагу, заявляет президент Зеленский.

Война •   •  15775 просмотра
рф ни на минуту не прекращает свой террор, готовим ответ для врага - Зеленский

В российском орске из-за прорыва дамбы остановили нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод в орске, россия, временно остановлен из-за прорыва дамбы на реке Урал, чтобы избежать экологических рисков и соблюдения правил безопасности.

Новости Мира •   •  14640 просмотра
В российском орске из-за прорыва дамбы остановили нефтеперерабатывающий завод

Зеленский обсудил с Главкомом ситуацию на фронте, Умеров доложил о боеприпасах

Зеленский обсудил ситуацию на фронте и спланировал дальнейшие действия с главнокомандующим Сирским, а министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.

Война •   •  16020 просмотра
Зеленский обсудил с Главкомом ситуацию на фронте, Умеров доложил о боеприпасах

Вскоре увидим в работе: Сырский и Умеровым осмотрели новейшие разработки от украинских производителей

Военное руководство Украины осмотрело новейшие разработки украинских производителей, в частности наземные и воздушные беспилотники, роботизированные системы разминирования, дистанционно управляемые ударные платформы и боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут задействованы в операциях для достижения тактических и оперативных целей.

Война •   •  17091 просмотра
Вскоре увидим в работе: Сырский и Умеровым осмотрели новейшие разработки от украинских производителей