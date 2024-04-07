Зеленский призвал послов United24 помочь привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине

Президент Владимир Зеленский попросил послов платформы United24 подумать над совместными публичными шагами, чтобы привлечь внимание Конгресса США и американцев к Украине, передает корреспондент УНН.

Детали

Зеленский пообщался с амбассадорами фандрейзинговой платформы United24 - Фрэнсисом Фукуямой, Скоттом Келли, Ричардом Брэнсоном, Мишей Коллинзом, Марком Гэмиллом, Лиевом Шрайбером, Кэтрин Винник и Иванной Сахно, Тимоти Снайдером, Брэдом Пейсли, а также Уэйном Сермоном, Беном МакКи и Маком Рейнольдсом из группы Imagine Dragons.

Они обсудили поддержку Украины в мире и то, что можно сделать, чтобы фокус внимания оставался на помощи нашим людям, помощи в защите от российского террора.

Я хочу попросить вас продолжать вашу работу сосредоточенную на Украине. Мы нуждаемся в вашей поддержке. И третье - о Конгрессе. Без этой поддержки Конгресса нам будет трудно не то, что победить, а даже остаться. Поэтому важно совместно делать очень конкретные вещи. И конечно, я хочу дать вам месседж и попросить подумать, что мы можем сделать вместе публично - возможно, какие-то сильные месседжи, какие-то сильные шаги, чтобы привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине - обратился Зеленский к амбассадорам UNITED24.

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Выдающийся историк Тимоти Снайдер предложил разработать призыв к Конгрессу и пригласить других влиятельных людей подписать его.

Я действительно могу разработать такой призыв к Конгрессу в целом, и если действительно он вам понравится, можно пригласить других влиятельных людей подписать такой призыв - сказал Снайдер Зеленскому.

Зеленский отметил, что это очень важные вещи и они меткие.

Я бы хотел бы как-то упорядочить. Надо как раз говорить конкретно Конгрессу, что: Если Конгресс не поможет Украине, то Украина проиграет войну. И найти публичный формат этого - сказал Зеленский амбассадорам UNITED24.

Президент подчеркнул, что если Украина проиграет войну, то будут атакованы другие государства и это факт.

Вы увидите в ближайшие недели, россия будет все больше и больше настойчивой, и будет втягивать ядерное оружие в этот вопрос угрожая, играя этим вопросом. Потому что только через вопрос ядерного оружия они могут давить на другие страны НАТО, включая США, на общества, чтобы общества боялись, а потом уже они будут реагировать на своих лидеров - рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский пригласил послов United24 на саммит к годовщине основания платформы.

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