"Мы сможем получить положительное голосование": Зеленский о решении Конгресса США относительно помощи Украине

Украина ожидает положительного решения Конгресса США по принятию масштабного пакета военной помощи. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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Президент подчеркнул, что помощь от Соединенных Штатов Америки для нашей страны крайне важна.

Мы понимаем, когда контрнаступательные действия могут быть у россиян. Поэтому вот вам и ответ, когда критично получить соответствующее дефицитное оружие. Без этих денег таких объемов нам не получить. И я все же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса Соединенных Штатов - заявил Зеленский.

По его словам, Украина регулярно информирует американскую сторону о ситуации на фронте и насущных потребностях сил обороны. Зеленский отметил, что макрофинансовая помощь от США укрепит экономику государства и наши Вооруженные Силы.

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