Зеленский поговорил с Туском о новом пакете поддержки и ожиданиях от председательства Польши в ЕС
Киев • УНН
Во время телефонного разговора Польша анонсировала 45-й пакет поддержки Украины и начало работы над следующим. Стороны обсудили евроинтеграцию и поддержку вступления Украины в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого Варшава анонсировала новый пакет поддержки Украины и начало работы над следующим. Стороны обсудили евроинтеграцию и поддержку вступления Украины в НАТО, сообщил Глава государства в среду, пишет УНН.
Детали
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. (...) Обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Господин премьер-министр сообщил, что его страна готовит для передачи 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом", - написал Зеленский в соцсетях.
"Поблагодарил польский народ за солидарность с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения и премьер-министра за его личную принципиальную реакцию на последний российский обстрел и попытки прекратить политическую изоляцию российского диктатора путина", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, стороны "поделились ожиданиями от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года". "Надеюсь на поддержку Польши в переговорном процессе с ЕС по открытию первого кластера переговоров и параллельного открытия других кластеров", - подчеркнул Президент.
"Отдельно поблагодарил Дональда Туска за использование широких личных контактов для адвокации вступления Украины в НАТО и продолжения оборонной поддержки Украины", - отметил Зеленский.
Как указал Президент, стороны "договорились провести встречу до конца текущего года".
«Путина телефонными звонками никто не остановит» - Туск17 нояб. 2024, 15:34 • 21413 просмотров