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Зеленский поговорил с Туском о новом пакете поддержки и ожиданиях от председательства Польши в ЕС

Зеленский поговорил с Туском о новом пакете поддержки и ожиданиях от председательства Польши в ЕС

Киев  •  УНН

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Во время телефонного разговора Польша анонсировала 45-й пакет поддержки Украины и начало работы над следующим. Стороны обсудили евроинтеграцию и поддержку вступления Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого Варшава анонсировала новый пакет поддержки Украины и начало работы над следующим. Стороны обсудили евроинтеграцию и поддержку вступления Украины в НАТО, сообщил Глава государства в среду, пишет УНН.

Детали

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. (...) Обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Господин премьер-министр сообщил, что его страна готовит для передачи 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом", - написал Зеленский в соцсетях.

"Поблагодарил польский народ за солидарность с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения и премьер-министра за его личную принципиальную реакцию на последний российский обстрел и попытки прекратить политическую изоляцию российского диктатора путина", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, стороны "поделились ожиданиями от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года". "Надеюсь на поддержку Польши в переговорном процессе с ЕС по открытию первого кластера переговоров и параллельного открытия других кластеров", - подчеркнул Президент.

"Отдельно поблагодарил Дональда Туска за использование широких личных контактов для адвокации вступления Украины в НАТО и продолжения оборонной поддержки Украины", - отметил Зеленский.

Как указал Президент, стороны "договорились провести встречу до конца текущего года".

«Путина телефонными звонками никто не остановит» - Туск17 нояб. 2024, 15:34 • 21413 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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