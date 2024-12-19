Зеленский назвал шаги к миру: четкая позиция Европы и максимальное давление на рф
Киев • УНН
Президент Украины представил Европейскому совету план из семи пунктов для достижения мира. План включает вступление в НАТО, членство в ЕС, усиление санкций и использование замороженных активов рф.
Для приближения завершения войны и возвращения мира США должны применить максимальное давление, а Европа - занять четкую позицию. О том, что заставит россию признать необходимость мира, Президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании Европейского совета, передает УНН.
Детали
"Первое: геополитическая ясность для Украины и Европы - приглашение Украины присоединиться к НАТО.
Второе: четкий прогресс в вопросе членства Украины в ЕС.
Третье: усиление нашей обороны обещанными вооружениями и системами ПВО, а также срочное оснащение бригад.
Четвертое: увеличение инвестиций в производство оружия в Украине и Европе для наращивания потенциала.
Пятое: сохранение и усиление санкций против россии вплоть до достижения полноценного, длительного мира.
Шестое: более активное использование замороженных российских активов для поддержки мирных усилий.
Седьмое: социальная устойчивость - помощь Украине в восстановлении школ, больниц, энергетической инфраструктуры для обеспечения нормальной жизни. Это является доказательством провала войны россии",- отметил Владимир Зеленский.
Напомним
Президент Украины выступил на заседании Европейского совета с призывом наложить санкции на "росатом" и российский танкерный флот. ЕС уже принял 15-й пакет санкций против рф для ограничения ее военных возможностей.