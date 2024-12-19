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Зеленский назвал шаги к миру: четкая позиция Европы и максимальное давление на рф

Зеленский назвал шаги к миру: четкая позиция Европы и максимальное давление на рф

Киев  •  УНН

 • 4931 просмотра

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Президент Украины представил Европейскому совету план из семи пунктов для достижения мира. План включает вступление в НАТО, членство в ЕС, усиление санкций и использование замороженных активов рф.

Для приближения завершения войны и возвращения мира США должны применить максимальное давление, а Европа - занять четкую позицию. О том, что заставит россию признать необходимость мира, Президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании Европейского совета, передает УНН.

Детали 

"Первое: геополитическая ясность для Украины и Европы - приглашение Украины присоединиться к НАТО.

Второе: четкий прогресс в вопросе членства Украины в ЕС.

Третье: усиление нашей обороны обещанными вооружениями и системами ПВО, а также срочное оснащение бригад.

Четвертое: увеличение инвестиций в производство оружия в Украине и Европе для наращивания потенциала.

Пятое: сохранение и усиление санкций против россии вплоть до достижения полноценного, длительного мира.

Шестое: более активное использование замороженных российских активов для поддержки мирных усилий.

Седьмое: социальная устойчивость - помощь Украине в восстановлении школ, больниц, энергетической инфраструктуры для обеспечения нормальной жизни. Это является доказательством провала войны россии",- отметил Владимир Зеленский.

Напомним 

Президент Украины выступил на заседании Европейского совета с призывом наложить санкции на "росатом" и российский танкерный флот. ЕС уже принял 15-й пакет санкций против рф для ограничения ее военных возможностей.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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natoNATO
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