Зеленский назвал график поставок ПВО ключевым для Украины

График поставок ПВО – это ключевой график для Украины, заявил президент Владимир Зеленский, подчеркивая, что именно на этом должны сосредоточиться команда правительства, министерств иностранных дел и обороны Украины, пишет УНН.

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"График поставок ПВО – это ключевой график для Украины и персональная ответственность дипломатов по всем направлениям именно такого нашего сотрудничества с партнерами", – подчеркнул он. Президент отметил, что команда правительства, министерств иностранных дел и обороны Украины именно на этом должны сосредоточиться: "Нужны результаты", - говорится в сообщении.

По его словам, в эти дни были детальные совещания с дипломатической командой по большинству мероприятий до августа.

"Будет много активностей. Самое главное – чтобы Украина получала средства ПВО именно так, как нужно, и именно так, как наши партнеры обещают", – сказал Зеленский.

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