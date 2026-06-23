Зеленский назвал график поставок ПВО ключевым для Украины
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что график поставок ПВО является ключевым для Украины. Он подчеркнул персональную ответственность дипломатов за сотрудничество с партнерами.
График поставок ПВО – это ключевой график для Украины, заявил президент Владимир Зеленский, подчеркивая, что именно на этом должны сосредоточиться команда правительства, министерств иностранных дел и обороны Украины, пишет УНН.
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"График поставок ПВО – это ключевой график для Украины и персональная ответственность дипломатов по всем направлениям именно такого нашего сотрудничества с партнерами", – подчеркнул он. Президент отметил, что команда правительства, министерств иностранных дел и обороны Украины именно на этом должны сосредоточиться: "Нужны результаты", - говорится в сообщении.
По его словам, в эти дни были детальные совещания с дипломатической командой по большинству мероприятий до августа.
"Будет много активностей. Самое главное – чтобы Украина получала средства ПВО именно так, как нужно, и именно так, как наши партнеры обещают", – сказал Зеленский.
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