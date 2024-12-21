Зеленский назначил заместителя Сибиги главой комиссии по ЮНЕСКО и Цимбалюка постпредом в Женеве
Киев • УНН
Марьяна Беца стала председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО вместо Ирины Боровец. Евгений Цимбалюк назначен постоянным представителем Украины при Отделении ООН в Женеве.
Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Марьяну Бецу председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на президентский указ от 21 декабря.
Детали
«Назначить Бецу Марьяну Александровну - заместителя министра иностранных дел Украины - председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей Ирину Боровец», - говорится в указе.
Также Зеленский назначил Евгения Цимбалюка постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Дополнение
Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций.
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