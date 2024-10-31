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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский назначил нового посла Украины в Польше

Зеленский назначил нового посла Украины в Польше

Киев  •  УНН

11:28 • 7762 просмотра

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Василий Боднар стал новым послом Украины в Польше согласно указу Президента от 25 октября. Ранее он занимал должность посла в Турции и имеет значительный опыт дипломатической работы.

Глава государства Владимир Зеленский назначил нового посла в Польше. Им стал Василий Боднар. Об этом УНН сообщает ссылкой на указ Президента. 

«Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша», - говорится в указе №7З9/2024. 

Документ датирован 25 октября.

Другим указом №7З8/2024 Зеленский уволил Боднара с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике.

Справочно 

Боднаг. с 2006 по 2010 годы был советником посольства Украины в Польше. Затем два года работал в должности заместителя директора Третьего территориального департамента (страны Восточной и Северной Европы) МИД Украины. После чего стал  советником-посланником посольства Украины в Турции. 

В 2015-2017 годах был Генеральным консулом Украины в Стамбуле.

С ноября 2017 по октябрь 2021 года - работал заместитель Министра иностранных дел Украины. После чего послом в Турции.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
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