Зеленский назначил нового посла Украины в Польше
Киев • УНН
Василий Боднар стал новым послом Украины в Польше согласно указу Президента от 25 октября. Ранее он занимал должность посла в Турции и имеет значительный опыт дипломатической работы.
Глава государства Владимир Зеленский назначил нового посла в Польше. Им стал Василий Боднар. Об этом УНН сообщает ссылкой на указ Президента.
«Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша», - говорится в указе №7З9/2024.
Документ датирован 25 октября.
Другим указом №7З8/2024 Зеленский уволил Боднара с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике.
Справочно
Боднаг. с 2006 по 2010 годы был советником посольства Украины в Польше. Затем два года работал в должности заместителя директора Третьего территориального департамента (страны Восточной и Северной Европы) МИД Украины. После чего стал советником-посланником посольства Украины в Турции.
В 2015-2017 годах был Генеральным консулом Украины в Стамбуле.
С ноября 2017 по октябрь 2021 года - работал заместитель Министра иностранных дел Украины. После чего послом в Турции.
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