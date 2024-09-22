Зеленский начнет визит в США с посещения завода, который производит снаряды для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в США посетит завод в Пенсильвании, на котором производятся 155-мм снаряды для Украины. Об этом это сообщает АР, пишет УНН.

Издание отмечает, что во время визита на предприятие в городе Скрентон, штат Пенсильвания Зеленский встретится и поблагодарит рабочих, которые увеличили производство 155-мм снарядов за последний год.

АР добавляет, что Завод в Скрентоне - один из немногих заводов в стране, где изготавливаются 155-мм артиллерийские снаряды. Они используются в гаубичных системах, представляющих собой большие большие пушки с длинными стволами, которые могут стрелять под разными углами. Гаубицы могут поражать цели на расстоянии от 15 до 20 миль (от 24 до 32 километров) и высоко ценятся сухопутными войсками для поражения целей противника с защищенного расстояния.

Украина уже получила более 3 миллионов 155-мм снарядов из США.

Напомним,

СМИ сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи 26 сентября будет подталкивать президента США Джо Байдена предоставить официальное приглашение присоединиться к НАТО, а также взять на себя обязательства по постоянным поставкам передового оружия.