Зеленський розпочне візит до США з відвідування заводу, який виробляє снаряди для України
Київ • УНН
Президент України Зеленський відвідає завод у Пенсільванії, де виробляються 155-мм снаряди для України. Він подякує робітникам за збільшення виробництва.
Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до США відвідає завод у Пенсільванії, на якому виробляються 155-мм снаряди для України. Про це це повідомляє АР, пише УНН.
Видання зазначає, що під час візиту на підприємство у місті Скрентон, штат Пенсільванія Зеленський зустрінеться і подякує робітникам, які збільшили виробництво 155-мм снарядів за останній рік.
АР додає, що Завод у Скрантоні - один із небагатьох заводів у країні, де виготовляються 155-мм артилерійські снаряди. Вони використовуються в гаубичних системах, що являють собою великі великі гармати з довгими стовбурами, які можуть стріляти під різними кутами. Гаубиці можуть вражати цілі на відстані від 15 до 20 миль (від 24 до 32 кілометрів) і високо цінуються сухопутними військами для поразки цілей супротивника із захищеної відстані.
Україна вже отримала понад 3 мільйони 155-мм снарядів із США.
Нагадаємо
ЗМІ повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі 26 вересня підштовхуватиме президента США Джо Байдена надати офіційне запрошення приєднатися до НАТО, а також взяти на себе зобов’язання щодо постійних поставок передової зброї.