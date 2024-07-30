Фортификационные сооружения на границе с беларусью и Волынской областью завершены на 99%. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом на Волыни, пишет УНН.

"Смотрели на Волыни на укрепления, в принципе мы поняли, что уже все на 99% готово. Это очень важно, потому что это крепкие линии обороны. Я думаю, что вопрос электричества и безопасности для бизнеса один из важнейших", - сказал Зеленский.

Он говорит, что информационное запугивание Волынской области со стороны россиян может продолжаться.

Зеленський на Волині: оглянув будівництво фортифікацій та провів нараду щодо захисту кордону із рф та білоруссю

"Укрепления серьезные, дальше мы видим контингент, максимальный до 5 тысяч со стороны белорусской границы, напротив Волыни. Говорить детали не буду, но с нашей стороны есть мощная защита и в личном составе, по численности и линии обороны", - добавил Президент.

Напомним

Временная специальная комиссия Верховной Рады по вопросам использования средств госбюджета Украины, направленных на обустройство фортификационных сооружений и инженерных заграждений на линии соприкосновения, проверит строительство фортификаций на границе с беларусью.