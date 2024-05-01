Зеленский анонсировал подготовку семи новых соглашений по безопасности. Одно из них - с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке еще семи новых документов по безопасности, один из них - с США, передает УНН.

Готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений по безопасности. В частности, относительно соглашения по безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие - сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений - сообщил Зеленский во время видеообращения.

По словам Президента, каждое из соглашений поддержит Украину и в этом году, и в последующие годы - архитектура безопасности на время до вступления в НАТО.

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Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей безопасности с партнерами. Понятно, что особый приоритет - всему, что даст больше защиты от российского террора - резюмировал Зеленский.

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