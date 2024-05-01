Зеленський анонсував підготовку семи нових безпекових угод. Одна із них - із США
Київ • УНН
Президент Зеленський оголосив, що Україна готує сім нових двосторонніх угод у сфері безпеки, в тому числі одну зі Сполученими Штатами, яка охоплює питання озброєнь, фінансів і політичного співробітництва з метою зміцнення безпеки України до членства в НАТО.
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку ще семи нових безпекових документів, один із них - із США, передає УНН.
Готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод
За словами Президента, кожна з угод підтримає Україну і цього року, і в наступні роки – безпекова архітектура на час до вступу в НАТО.
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